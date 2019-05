Governador autoriza obra e participa da Festa da Linguiça

Nesta sexta-feira (3), o governador Reinaldo Azambuja, cumpre agenda no município de Maracaju. Ele autoriza obra de implantação, pavimentação e restauração asfáltica da via de acesso à Cooperativa ADM, uma das maiores empresas do agronegócio do Brasil e ainda participa da solenidade de abertura da 25ª Festa da Linguiça.

De acordo com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), haverá o investimento de R$ 4,6 milhões na obra que vai melhorar o acesso à unidade da ADM em Maracaju. A estrada terá 1,7 quilômetro de pavimento novo. Outros 800 metros de asfalto já existente serão recuperados.

Além de beneficiar trabalhadores da ADM, a obra atenderá quem vai às empresas Lar Agroindustrial e Coamo.

A cerimônia em que o governador vai assinar o documento que autoriza o início da obra será realizada às 16h30, em frente a Cooperativa ADM. O vice-governador e secretário estadual de Infraestrutura, Murilo Zauith, também participará da solenidade.

Festa da Linguiça

Tradicional evento cultural de Mato Grosso do Sul, a Festa da Linguiça de Maracaju chega a 25ª edição em 2019, com realização entre os dias 3 e 5 de maio no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza. A abertura oficial da Festa será realizada às 19h30 com a presença do governador Reinaldo Azambuja. Com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Maracaju, a Festa da Linguiça tem caráter filantrópico.

Deixe seu Comentário

Leia Também