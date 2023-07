Governador chileno elogia gastronomia e hospitalidade dos campo-grandenses

Campo Grande e Tarapacá, do Chile inauguraram nesta sexta-feira (7) o escritório do primeiro país a estabelecer uma representação comercial em Mato Grosso do Sul e o governador regional chileno, José Miguel Carvajal elogiou a Capital sul-mato-grossense.



Ao JD1, José Miguel adiantou que devido a agenda não teve tempo de visitar lugares turísticos, mas deixou claro que gostou da experiência. "Visitamos o Aquário [Bioparque do Pantanal] um lugar maravilhos. Conseguimos ver alguns serviços, principalmente gastronômicos que gostamos", destacou.



Ainda durante evento que inaugurou o Escritório Comercial da Corporação de Desenvolvimento da Região de Tarapacá , o governador regional chileno destacou que Campo Grande é "um lugar muito bonito, onde encontramos muita hospitalidade", concluiu.



Na solenidade, a prefeita Adriane Lopes lembrou ainda que todas as áreas da gestão pública municipal serão trabalhadas para a integração entre os países que fazem parte da Rota Biocêanica. Desta forma as áreas da saúde, educação e outras serão fomentadas.



O ministro de carreira das Relações Exteriores do Brasil, João Carlos Parkinson de Castro afirmou que um dos pontos importantes do acordo entre Mato Grosso do Sul com Tarapacá é o estabelecimento de uma relação entre entes subnacionais. "As relações internacionais não se restringem apenas a contatos entre governos centrais, é um novo eixo de desenvolvimento comercial e interesse específicos que se abrem para Campo Grande", frisou.

