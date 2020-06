Governador de Mato Grosso é infectado por coronavírus e está em isolamento

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), informou por meio de vídeo na manhã desta quinta-feira (4), que foi diagnosticado com o coronavírus.

De acordo com Mauro Mendes, o exame foi feito na terça-feira, e ontem já saiu o resultado positivo, então foi providenciado uma contraprova que confirmou a infecção no mesmo dia.

O governador está afastado do gabinete e em isolamento domiciliar. “Estou isolado em um quarto, e vou conseguir daqui mesmo continuar trabalhando e desenvolvendo as nossas atividades ajudando no trabalho de combate ao coronavírus no Estado de Mato Grosso”, frisou.

Mauro Mendes não apresentou sintomas graves da doença e aguarda melhorar. “Estou bem, até agora nenhum sintoma, nem problemas respiratórios, não tive febre e nem dor no corpo, mas nós vamos tomar todas as medidas recomendadas pelos médicos, principalmente a de isolamento’, salientou.

