Governador empossa novo comandante do Corpo de Bombeiros

Em cerimônia realizada nesta sexta-feira (20), o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel empossou o novo comandante e subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Coronel Frederico Reis Pouso Salas fica com o posto principal e o coronel Adriano Noleto Rampazo fica como subcomandante-geral da instituição.

Durante a solenidade, Riedel aproveitou para exaltar eficiência da equipe militar. “Ficamos muito feliz em ver a evolução do Corpo de Bombeiros nos últimos anos. A corporação tem nomes e quadros de muita qualidade, muitas pessoas preparadas para assumir este cargo, com carreiras brilhantes, o que reflete o que é a instituição hoje, com um trabalho de excelência. Os nomes escolhidos estão a altura desta missão”, afirmou o governador.

O novo comandante do Corpo de Bombeiros destacou que sua missão será melhorar cada vez mais os trabalhos prestados à população. “Nosso principal objetivo é melhorar ainda mais a gestão, para atender bem a sociedade, este é o grande desafio. Sou aspirante de 1997, tenho grande tempo na carreira e durante este período passei por várias funções dentro do Corpo de Bombeiros, que nos deu experiência para assumir este cargo”.

Já o coronel Rampazo, novo subcomandante-geral, afirmou que uma das suas missões é auxiliar o comando e motivar cada vez mais a corporação. “O subcomandante está ligado mais a tropa, nós precisamos trabalhar na motivação da tropa, além de auxiliar o comandante nesta nova estrutura que o Governo pretende implementar no Corpo de Bombeiros. Também vamos otimizar os recursos”.

O ex-comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel Hugo Djan Leite, deixa o cargo para assumir o comando da Defesa Civil. Além destas autoridades, participaram da solenidade os secretários Pedro Caravina (Governo e Gestão Estratégica) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também