Governo alerta para golpe com sites falsos para inscriÃ§Ã£o no CNU 2025

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) alertou a população, nesta quarta-feira (19), que sites falsos criados por golpistas estão circulando na internet, com falsas inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) de agosto de 2025.

Com as inscrições para o concurso ainda não abertas, os sites são enganosos e oferecem risco de roubo de dados pessoais, além de pagamentos indevidos para os golpistas para inscrições que não existem.

O MGI informou que está trabalhando, com apoio do Centro Integrado de Segurança Cibernética do Governo Digital (Cisc GOV.BR), para derrubar os sites falsos.

A pasta alertou para os interessados em participar no CPNU deste ano que, assim como em 2024, as informações sobre nova edição do CNU serão divulgadas apenas no site oficial do concurso.

Os interessados devem aguardar a publicação do edital e, como forma de precaução, verificar a autenticidade das informações e confiar apenas nas informações divulgadas pelo MGI nos canais oficiais, como o site da pasta e redes sociais verificadas.

