Geral

Governo amplia vagas em programas sociais para cuidadores e estudantes em MS

Cuidar de Quem Cuida e MS Supera passam a oferecer até 2.500 benefícios mensais para famílias e jovens em situação de vulnerabilidade

06 dezembro 2025 - 15h12Taynara Menezes
Outra novidade é que as famílias poderão acumular o Cuidar de Quem Cuida com outros beneficios Outra novidade é que as famílias poderão acumular o Cuidar de Quem Cuida com outros beneficios   (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) anunciou a ampliação das vagas nos programas Cuidar de Quem Cuida e MS Supera, agora com capacidade para atender até 2.500 beneficiários em cada iniciativa. As mudanças foram publicadas nesta sexta-feira (5) no Diário Oficial do Estado.

De acordo com o Decreto nº 16.702, o número de beneficiários do Cuidar de Quem Cuida será definido anualmente conforme a previsão orçamentária, podendo chegar a 2.500 benefícios por mês. Outra novidade é que as famílias poderão acumular o Cuidar de Quem Cuida com o incentivo financeiro-educacional do programa Pé-de-Meia, entre outros benefícios.

O programa Cuidar de Quem Cuida oferece R$ 900 mensais a cuidadores não remunerados de pessoas com deficiência que apresentem dependência grau II ou III, contribuindo para a dignidade e qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Grau II: pessoas que necessitam de ajuda em até três atividades de autocuidado do dia a dia (como alimentação, mobilidade e higiene), sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada.

Grau III: pessoas que necessitam de assistência em todas as atividades de autocuidado e/ou apresentam comprometimento cognitivo.

A decisão do governador Eduardo Riedel e da secretária Patrícia Cozzolino está disponível na página 3 do Diário Oficial.

MS Supera

O programa MS Supera também teve suas vagas ampliadas, de 2.200 para 2.500 bolsas, conforme a Resolução Sead nº 128, publicada na página 15 do Diário Oficial. A iniciativa concede benefício no valor de um salário mínimo a estudantes de baixa renda, com o objetivo de estimular a permanência em cursos universitários e de educação profissional, além de reduzir a evasão escolar.

