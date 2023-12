Governo arrecadou mais de 45 mil brinquedos na campanha "Caixa Encantada"

Se encerrou nesta segunda-feira (11) a campanha de arrecadação de brinquedos "Caixa Encantada", realizada pelo governo do Estado, durante cerimônia Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

No total, o governo conseguiu arrecadar 45 mil brinquedos, que serão distribuídos para crianças do Parque do Sol, Vila Fernanda, Associação Fazendo o Bem, Sol Poente e outras instituições, que já estavam presentes na cerimônia com um grupo de 250 crianças que já recebeu os brinquedos diretamente das mãos de autoridades presentes.

Estiveram presentes na cerimônia secretários, deputados, e representantes de entidades que colaboram com a campanha.

A secretária de Estado de Administração de MS, Ana Carolina Nardes, que é uma das responsáveis pela campanha, junto da primeira-dama Mônica Riedel, agradeceu o trabalho realizado pelos envolvidos no projeto.

“Quero agradecer a todos os servidores e parceiros que se empenharam nessa campanha. Todos os dias quando saímos para trabalhar pelo Estado, é na verdade pelo futuro de vocês”, afirmou a secretária.

Mônica Riedel também apreciou o trabalho feito na realização da campanha e apontou para a preocupação do governo do Estado com o futuro das crianças sul-mato-grossenses.

“Agradecemos a todos pelo trabalho. Não seria possível fazer sem cada um que entrou nessa causa com o Governo. Esse é o diferencial do nosso Estado, se preocupando com o futuro, mas também com o agora, cuidando nas nossas crianças”, disse.

O governador Eduardo Riedel disse que esse é um dia de alegria para as mais de 45 mil crianças que serão presenteadas, e que essa é a solidariedade que o sul-mato-grossense deve demonstrar, não só no Natal, mas como no ano todo.

“Hoje é um dia de festa. Essa é a verdadeira solidariedade que devemos praticar, não só no Natal, mas o ano todo. É esse Estado que queremos, pessoas com mais empatia pelo próximo. Mais de 40 mil crianças receberão nosso carinho, em forma de brinquedos”, afirmou.

O encerramento do evento contou com apresentações musicais, teatro, pipoca e algodão doce para a criançada.

