Governo de MS autoriza empréstimo de US$ 80 milhões para garantir PPP Regional

O Governo de Mato Grosso do Sul está autorizado a contratar uma operação de crédito de até US$ 80 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), conforme a Lei sancionada pelo governador Eduardo Riedel e publicada hoje (24), no Diário Oficial.

O financiamento, garantido pela União, será destinado à cobertura contingente de obrigações contratuais relacionadas à Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, assegurando a continuidade dos serviços e o equilíbrio financeiro do contrato.

A lei também permite que o Estado ofereça, como contragarantia à União, receitas previstas no artigo 167 da Constituição Federal, além de outras garantias legalmente admitidas. Os valores obtidos deverão ser registrados no orçamento estadual ou em créditos adicionais, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

O texto ainda estabelece que o orçamento estadual deve prever dotações específicas para amortizações, encargos e demais pagamentos decorrentes do financiamento. Caso necessário, o Poder Executivo está autorizado a abrir créditos adicionais para cumprir as obrigações assumidas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também