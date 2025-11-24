Menu
Governo de MS autoriza empréstimo de US$ 80 milhões para garantir PPP Regional

A operação com o BID será usada como cobertura contingente

24 novembro 2025 - 10h10Sarah Chaves    atualizado em 24/11/2025 às 10h16
O Governo de Mato Grosso do Sul está autorizado a contratar uma operação de crédito de até US$ 80 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), conforme a Lei sancionada pelo governador Eduardo Riedel e publicada hoje (24), no Diário Oficial.

O financiamento, garantido pela União, será destinado à cobertura contingente de obrigações contratuais relacionadas à Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, assegurando a continuidade dos serviços e o equilíbrio financeiro do contrato.

A lei também permite que o Estado ofereça, como contragarantia à União, receitas previstas no artigo 167 da Constituição Federal, além de outras garantias legalmente admitidas. Os valores obtidos deverão ser registrados no orçamento estadual ou em créditos adicionais, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

O texto ainda estabelece que o orçamento estadual deve prever dotações específicas para amortizações, encargos e demais pagamentos decorrentes do financiamento. Caso necessário, o Poder Executivo está autorizado a abrir créditos adicionais para cumprir as obrigações assumidas. 

