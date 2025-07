Governo avalia aulas teóricas de habilitação no YouTube

Saiba Mais Geral Governo discute tirar obrigatoriedade de aulas em autoescolas para emissão de CNH

Em entrevista à CNN nesta quarta-feira (30), o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o governo federal trabalha em um projeto avançado para simplificar a habilitação de motoristas em todo o país. Uma das principais propostas é permitir que as aulas teóricas sejam oferecidas de forma online, por meio de vídeos no YouTube, disponibilizados em uma plataforma oficial do governo.

Segundo o ministro, a medida busca democratizar o acesso ao processo de habilitação, especialmente em regiões onde não há autoescolas ou onde os deslocamentos são longos e custosos.

"Por que nós obrigaríamos uma pessoa que na cidade dela nem tem autoescola a se deslocar para fazer aulas por uma semana em outra cidade a 150 km, onde ela não conhece ninguém? Isso gera exclusão", declarou Renan Filho.

"E se essas pessoas estudassem em casa, pelo YouTube, disponibilizado pelo próprio governo em sua plataforma?", questionou.

Além das mudanças nas aulas teóricas, o projeto também prevê que os candidatos possam realizar as aulas práticas com instrutores autônomos credenciados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Esses profissionais poderão ser motoristas de aplicativo, taxistas, membros de igrejas ou de associações de bairro que realizem o curso exigido para se credenciar.

A exigência da prova teórica e da avaliação prática, no entanto, será mantida. “A pessoa terá que fazer a mesma prova, vai ter que demonstrar conhecimento, acertar as questões do ponto de vista teórico. E vai ter que passar na prova de direção também, do ponto de vista prático”, destacou o ministro.

Renan Filho também rebateu críticas de que a proposta poderia gerar desemprego no setor. Para ele, a simplificação tende a aumentar a procura pela CNH, o que exigirá mais profissionais capacitados.

“O emprego é relacionado com o número de pessoas que precisam tirar a carteira. Então quanto mais pessoas tirarem a carteira, mais vamos precisar de instrutores autônomos ou credenciados. Pode mudar o tipo de emprego, mas certamente aumentará o número de pessoas trabalhando com isso”, disse.

Segundo o ministro, a medida segue exemplos adotados em diversos países e tem como foco reduzir o número de motoristas não habilitados. “O pior tipo de condutor é o que dirige um veículo sem qualquer formação e sem ter a carteira nacional de habilitação”, concluiu.

