Governo brasileiro condena ofensiva de Israel na Faixa de Gaza

O governo brasileiro condenou a mais recente ofensiva de Israel na Faixa de Gaza e “deplorou” as falas de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, sobre tomar controle da região palestina.

“Ao deplorar a declaração do primeiro-ministro de Israel de que o país “assumirá o controle” de toda a Faixa de Gaza, o Brasil recorda que qualquer pretensão de exercer autoridade permanente em território ocupado é incompatível com as normas de direito internacional”, diz nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores nesta quarta-feira (21).

Segundo a diplomacia brasileira, os bloqueios na Faixa de Gaza e a intenção israelense de permitir o “ingresso mínimo de alimentos” podem resultar no uso da fome como método que “constitui crime de guerra”.

O Brasil pediu que Israel permita o acesso irrestrito de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, além do fim permanente da guerra no enclave palestino e libertação dos reféns que ainda estão sob custódia do Hamas.

