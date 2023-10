Governo começa a pagar Bolsa Família e Auxílio Gás nesta quarta-feira

A Caixa Econômica Federal anunciou o cronograma de pagamento dos benefícios Bolsa Família e Auxílio Gás para o mês de outubro, que devem começar a ser pagos nesta quarta-feira (18), seguindo até o final do mês.

O pagamento seguirá, assim como nos pagamentos anteriores, o final do Número de Identidade Social (NIS). 98 cidades no Rio Grande do Sul, 160 em Santa Catarina e 55 no Amazonas receberão o benefício independentemente do final do NIS.

Confira como ocorrerão os pagamentos:

- NIS terminando em 1: 18 de outubro

- NIS terminando em 2: 19 de outubro

- NIS terminando em 3: 20 de outubro

- NIS terminando em 4: 23 de outubro

- NIS terminando em 5: 24 de outubro

- NIS terminando em 6: 25 de outubro

- NIS terminando em 7: 26 de outubro

- NIS terminando em 8: 27 de outubro

- NIS terminando em 9: 30 de outubro

- NIS terminando em 0: 31 de outubro

Deixe seu Comentário

Leia Também