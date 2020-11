Governo concede promoção funcional para servidores da Agepen

O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, concedeu promoção funcional, por antiguidade, a 335 servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), conforme publicação desta quinta-feira (19), do Diário Oficial do Estado .

O tempo foi computado até 31 de dezembro de 2019 e envolve os servidores ativos no cargo de agente penitenciário. A contagem é realizada a partir da data da última promoção na carreira ou reclassificação funcional, assim como, início do exercício no cargo efetivo.

A promoção funcional refere-se à passagem do servidor efetivo de uma classe para outra imediatamente superior do mesmo cargo e ocorre, alternadamente, pelos critérios de antiguidade e de merecimento.

Dentre os critérios estão três anos de serviços prestados, existir vaga na classe superior e possuir capacitação específica ou curso de especialização na área vinculada à respectiva área de atuação.

Servidores da Agepen receberam a promoção funcional, das três áreas de atuação: Administração e Finanças, Assistência e Perícia, Segurança e Custódia.

Conforme Reinaldo, a intenção é promover 3,7 mil servidores estaduais, de toda as carreiras civis e militares.

