Geral

Governo de MS estende prazo de inscrição para o concurso da Polícia Civil

Os candidatos que tenham interesse podem se registrar até o dia 14 de agosto

08 agosto 2025 - 08h22
Foto: Saul Schramm  

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (8) a prorrogação das inscrições dos concursos públicos para Agente de Polícia Judiciária, Investigador e Escrivão da Polícia Civil e da Superintendência de Assistência Socioeducativa (SAS), para os cargos de agente de segurança socioeducativa e analista de medidas socioeducativas.

O prazo que terminava no dia 7 de agosto vai até 14 de agosto de 2025, pelo site www.avalia.org.br. A extensão foi motivada por instabilidades no sistema, causadas pela alta demanda de candidatos.

São 400 vagas para provimento em cargo efetivo da categoria funcional de Agente de Polícia Judiciária, sendo 300 vagas na função de Investigador de Polícia Judiciária e 100 vagas na função de Escrivão de Polícia Judiciária. Deste total, 80 são para cotistas negros, 12 para indígenas e 20 destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD). Para analista de medidas socioeducativas são 20 vagas.

O edital com as alterações foi publicado no Diário n. 11.910 a partir da página 258. A SAD recomenda atenção às novas datas, inclusive para pagamento da taxa, envio de documentos para reserva de vagas, e publicações de listas preliminares e definitivas de inscritos.

Mais informações e cronograma atualizado: www.concursos.ms.gov.br.

