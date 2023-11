Governo de MS firma parceria com empresa para recuperar 378 km de rodovias do estado

Para melhorar o escoamento na região de florestas plantadas do Estado, o Governo de Mato Grosso do Sul - através da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística) - e a Suzano firmaram parceria para recuperar 378 quilômetros de cinco rodovias não pavimentadas nas regiões de Ribas do Rio Pardo, Água Clara e Camapuã.

Conforme termo de cooperação assinado nesta semana, serão recuperados 10 trechos das rodovias MS-357, MS-340, MS-456, MS-338 e MS-324. Os serviços começam de maneira imediata e prioritária em 66 quilômetros da MS-338 e da MS-357, ao norte da BR-262; e em 105 quilômetros da MS-456, MS-357 e MS-340, ao sul da rodovia federal. O restante será executado em 2024.

Com a iniciativa, as estradas estaduais não pavimentadas serão recuperaras com arenito e brita graduada, dando melhores condições de tráfego aos veículos.

“Serão mais de 255 mil toneladas de brita executadas até 2024. Nós da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e da Seilog vamos misturar, transportar e aplicar o material na pista. Já a empresa vai fornecer a matéria-prima”, explicou o titular da Seilog, Helio Peluffo Filho.

Suzano e investimentos –

A Suzano investe cerca de R$ 20 bilhões em Ribas do Rio Pardo, tanto na construção de uma fábrica de celulose quanto na ativação de atividades florestais e logísticas. A unidade da empresa deve entrar em operação no segundo semestre de 2024, com uma capacidade instalada de produção de celulose e papel de 13,45 milhões de toneladas anuais.

Para a recuperação das estradas, o termo de compromisso firmado entre as partes tem duração de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período por uma única vez. Com a formalização da parceria com a Suzano, segundo o secretário Helio Peluffo, demais empresas que atuam no ramo de florestas plantadas, madeira e celulose demonstraram interesse em fazer o mesmo com o Governo do Estado.

A assinatura do documento ocorreu na Seilog e ainda contou com a participação da secretaria-adjunta Mirna Estela Torres, do diretor-presidente da Agesul, Mauro Azambuja Rondon.

