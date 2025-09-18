Menu
Governo de MS prorroga estado de emergência ambiental até novembro

Medida foi alterada devido as condições climáticas que tem gerado riscos de incêndios florestais

18 setembro 2025 - 14h55
Inicialmente, o estado de emergência foi estabelecido em março com validade de 180 dias,   (Foto: Saul Schramm)

O Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou o Estado de Emergência Ambiental em todo o território estadual até 30 de novembro de 2025. A medida, publicada no Diário Oficial de hoje (18), foi tomada devido às condições climáticas extremas, que aumentam o risco de incêndios florestais e afetam a qualidade do ar.

O estado de emergência foi estabelecido em março com validade de 180 dias, mas agora foi estendido em razão das altas temperaturas, baixa umidade e a longa estiagem que atinge várias regiões do estado.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aponta que as temperaturas têm superado os 38ºC e a umidade do ar frequentemente está abaixo de 15%. Algumas áreas, como Porto Murtinho, não registram chuvas significativas há mais de três meses.

Além disso, municípios como Amambai e Ponta Porã atingiram níveis de umidade de apenas 8%, e Pedro Gomes registrou máximas de 39,7ºC. Esse cenário, conhecido como "triângulo do fogo", cria um ambiente ideal para a propagação rápida de incêndios.

Com a prorrogação, o Governo do Estado autoriza, em caráter excepcional, a dispensa de licitação para a compra de bens e serviços voltados à prevenção e combate aos incêndios florestais. A medida visa agilizar as ações de proteção, garantindo que os contratos sejam concluídos dentro de um ano.

O secretário de Meio Ambiente, Jaime Verruck, esclareceu que a prorrogação do estado de emergência é essencial para proteger vidas e o meio ambiente, além de garantir respostas rápidas às ameaças de incêndios.

Ele também reforçou o apelo para que a população redobre os cuidados, evitando queimadas e colaborando com as autoridades por meio dos canais oficiais.

 

