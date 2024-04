Governo de MS sanciona lei para conscientização sobre depressão na gestação

Nesta terça-feira (09), o Governador Eduardo Riedel sancionou a Lei nº 6.216, aprovada pela Assembleia Legislativa (ALEMS), estabelecendo a Semana de Prevenção e Combate à Depressão na Gravidez.

A nova legislação visa informar sobre os sintomas e a gravidade da depressão durante a gravidez, além de conscientizar sobre a importância do acompanhamento pré-natal para identificar e interromper o agravamento da doença.

A Semana de Prevenção e Combate à Depressão na Gravidez será anualmente celebrada na semana do primeiro domingo do mês de março, conforme determinado pela Lei nº 3.945 de 2010, que institui a Semana Estadual em prol da Gestão Emocional na Gestação. Este período coincide com o Dia Estadual de Combate à Depressão Pós-Parto, estabelecido pela Lei Estadual nº 5.533 de 2020.

Durante a semana, poderão ser realizados diversos eventos, como seminários, aulas e palestras, com o intuito de divulgar os propósitos da legislação e contribuir para a conscientização sobre a importância da saúde mental durante a gestação.

