Governo de MS vai a COP 28 em Dubai expor metas do Carbono Neutro

Para promover um alinhamento do trabalho do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul que busca o reconhecido internacional do território estadual como Carbono Neutro até 2030, além de políticas que garantam fontes de financiamento para cumprir essa meta, o governo sul-mato-grossense participa entre sexta (1º) e segunda-feira (4) da COP 28.

Realizada em Dubai, nos Emirados Àrabes Unidos, a COP 28 (Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas) reúne as principais lideranças mundiais para debater e apontar soluções diante dos problemas enfrentados com as mudanças climáticas. Mato Grosso do Sul participa da discussão com um grupo encabeçado pelo secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck.

É o secretário de Mato Grosso do Sul quem vai representar na sexta-feira (1°) no painel 'Governança Multinível para o Fortalecimento da Integração Climática Nacional'. Organizada pela Abema, a discussão terá como moderadora a gerente geral de Mudanças Climáticas da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Fernando de Noronha, Samanta Della Bella.

Verruck ainda vai moderar no sábado (2) o painel 'Financiamento Climático: Mecanismos e oportunidades', organizado pela ICLEI (Associação Mundial de Governos Locais e Subnacionais Dedicados ao Desenvolvimento Sustentável), juntamente com o Consórcio Brasil Verde.

Neste evento, participam como debatedores o governadores de Tocantins, Wanderlei Barbosa, e do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o presidente do Earth Innovation, Daniel Nepstad. Completam a lista o diretor-executivo de Relações Corporativas e Bens de Consumo da Suzano, Luís Bueno, e o diretor de Soluções Climáticas Naturais e Bioenergia da Mercuria no Brasil, Celso Fiori. No fim do dia, a equipe de Mato Grosso do Sul participa do Encontro Governadores pelo Clima, no Pavilhão do Hub Brasil.

Já segunda-feira, Jaime Verruck será um dos debatedores do painel 'Financiamento Climático e Mercado de Carbono: Oportunidades e Desafios nos Estados Brasileiros', organizado pelo Consórcio Brasil Verde no Pavilhão do Hub Brasil, do MMA em Dubai.

Comitiva de MS

Além de Verruck, também compõem a comitiva o diretor-presidente do Imasul, André Borges, o secretário executivo de Meio Ambiente, Artur Falcette, o coordenador de Regulação, Normas e Negociações Socioambientais, Pedro Mendes Neto, e a assessora internacional do Escritório de Relações Institucionais e Políticas do Mato Grosso do Sul no Distrito Federal, Thaís Bittar.

Acompanha esse grupo na missão ao Oriente Médio o presidente da Aprosoja, André Dobashi. Os integrantes devem permanecer em Dubai até 4 de dezembro, onde participam de painéis e outras agendas e atividades organizadas pelo MRE (Ministério das Relações Exteriores), pelo MMA (Ministério do Meio Ambiente) e pelo Consórcio Brasil Verde.

