Governo de São Paulo diz que 17 corpos de acidente aéreo foram identificados

Conforme boletim emitido pelo Governo de São Paulo nesta segunda-feira (12), a Central do Instituto Médico Legal (IML) já identificou 17 corpos das vítimas do acidente aéreo Voepass Linhas Aéreas, ocorrido na tarde da última sexta-feira (9).

Oito deles já foram liberados aos familiares, que são os primeiros a serem comunicados sobre o andamento do trabalho de reconhecimento. Outros nove corpos estão em processo de documentação para a liberação às famílias.



As equipes do Governo de São Paulo acolheram 51 famílias de vítimas no Instituto Oscar Freire, espaço localizado próximo ao IML. Nestes atendimentos, os familiares fornecem informações que subsidiam o trabalho dos peritos, além de material biológico. Já foram coletados DNAs de 28 famílias em São Paulo e outras 17 em Cascavel (PR). As equipes da Defesa Civil do estado auxiliam no acolhimento.



Mais de 40 médicos, equipes de odontologia legal, antropólogo e radiologia trabalham na identificação dos corpos das vítimas do acidente aéreo.



Inquérito policial



A Policia Civil de São Paulo instaurou inquérito policial para investigar o acidente aéreo, em paralelo as investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). As diligências estão em andamento com o objetivo de esclarecer os fatos.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também