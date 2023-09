Governo decreta situação de emergência em Dourados após tempestades

Após as fortes chuvas que devastaram a cidade de Dourados, o governador Eduardo Riedel assinou o decreto de situação de emergência no município em parte de áreas urbanas e rurais, que foram afetadas com estes temporais. O decreto terá validade de 180 dias para reparação de danos, sendo publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (5).

Durante este período fica autorizado a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem sob a coordenação estadual da Defesa Civil. Podem ser convocados voluntários para reforçar as ações e realizar campanhas de arrecadação de recursos junto à sociedade.

Ficam dispensados de licitação contratos para aquisição de bens necessários às atividades de reposta aos danos causados pela chuva, assim como prestação de serviços e de obras relacionadas aos desastres, que posam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano, contando a partir da ocorrência da emergência ou calamidade.

Prejuízos – O vendaval que atingiu a cidade ocorreu no dia 30 de agosto. De acordo com a Defesa Civil de Dourados muitas residências tiveram as casas destelhadas, interrupção de energia nos bairros, além de árvores caídas e famílias que tiveram móveis perdidos durante a chuva. Ao todo 300 famílias foram afetadas, com algumas pessoas feridas, mas sem nenhum óbito.

As famílias afetadas estão recebendo roupas, calçados e cestas de alimentos e também aquisição de telhas para suprir as residências que foram afetadas. A Defesa Civil Estadual enviou equipe para cidade e está prestando toda a ajuda necessária.

