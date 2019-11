Governo decreta situação de emergência em Porto Murtinho

O Governo de Mato Grosso do Sul declarou nesta terça-feira (19), no Diário Oficial, a Situação de Emergência no desabamento de parte da parede de contenção no Rio Paraguai, em Porto Murtinho.

No dia 28 de outubro, uma parte da parede de contenção do Rio Paraguai desabou devido a erosões na margem.

O decreto de Situação de Emergência tem o prazo de 180 dias, e com a publicação fica mais fácil o processo de conseguir recursos e todos os órgãos estaduais estão autorizados a atuar, sob a coordenação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC/MS).

Além dessa agilização nos processos, se necessário, será possível a convocação de voluntários para reforçar as ações de respostas.

O tenente Landis Dorneles Pereira, gerente da logística da Defesa Civil, explicou a precaução que tomaram. “Não houve novos desabamentos desde então, mas apareceram rachaduras”.

