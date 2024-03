O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) determinou o recolhimento de azeites de oliva extravirgem de 10 marcas diferentes após identificar um esquema ilícito de importação, adulteração e distribuição de produtos fraudados.

A medida é cautelar, e está respaldada na pelo Decreto nº 11.130. Ela foi tomada em decorrência dos desdobramentos da Operação Getsêmani.

Após recolherem as marcas de suas prateleiras, os fornecedores devem comunicar o Ministério pelo canal Fala.BR para que seja realizada a devida ação fiscal para que os produtos sejam corretamente destinados.

No caso de consumidores que tenham comprado alguma dessas marcas, a orientação é que eles deixem de consumi-los imediatamente e solicite a substituição. É necessário que se comunique ao Mapa, por meio do Fala.BR, o estabelecimento e endereço onde foi adquirido o produto.

Veja a lista de marcas que tiveram seus azeites de oliva extravirgem retirados das prateleiras:

- Terra de Óbidos;

- Serra Morena;

- De Alcântara;

- Vincenzo;

- Az Azeite;

- Almazara;

- Escarpas das Oliveiras;

- Don Alejandro;

- Mezzano;

- Uberaba.

