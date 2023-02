Governo divulga lista de alimentos que podem ser doados aos Yanomami

O governo federal divulgou uma lista de alimentos que podem ser doados para ajudar os indígenas Yanomami, que vivem atualmente uma crise de emergência em saúde e passam por situação de fome por conta do garimpo ilegal.

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) especificou, em uma nota técnica divulgada no dia 1º de fevereiro, quais alimentos que podem ser doados pelas ONGs.

Segundo a Funai, a lista de alimentos foi limitada para poder atender às necessidades nutricionais e à tradição dos habitantes da Terra Indígena Yanomami (TIY).

"Considerando o alto índice de déficit nutricional e de insegurança alimentar na TIY, a demanda mais urgente no momento é por distribuição de alimentos saudáveis e culturalmente adequados, os quais são indispensáveis para a recuperação nutricional das crianças. Para definição dos itens abaixo, foram consultadas lideranças das organizações indígenas do povo Yanomami e especialistas em nutrição humana”, dizia a nota técnica.

Confira a lista completa de alimentos:

Sardinha em conserva;

Paçoca (farinha de carne seca) ou carne seca;

Leite em pó;

Castanha do Pará ou amendoim;

Goma de tapioca;

Arroz;

Farinha de milho flocada;

Farinha de mandioca puba grossa;

Macaxeira;

Banana da terra/ Pacovan;

Batata doce;

Milho em espiga;

Cará;

Inhame;

Palmito pupunha ou buriti;

Abacaxi;

Abóbora;

Melancia;

Laranja.

