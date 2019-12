Governo do Estado concedeu promoção a mais de 3 mil servidores em 2019

O Governo do Estado, com os decretos publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) nos últimos dois dias, concedeu em 2019, 3.375 promoções funcionais por antiguidade a servidores efetivos pertencentes ao quadro de pessoal de 27 unidades gestoras.

Somente no dia 19 de dezembro, por exemplo, a medida foi concedida a 1.652 servidores, sendo 18 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, 52 da Carreira Serviços Organizacionais, 4 da Carreira Serviços de Engenharia e Transporte, 1.367 da Secretaria de Estado de Educação, sendo 1.360 Professores e 7 Especialistas em Educação, 3 da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e 208 da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho.

Já no dia 20, os atos de promoção funcional foram publicados em favor de 111 servidores da Secretaria de Estado de Educação e 3 servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário.

Segundo Roberto Hashioka, titular da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), as concessões cumprem a política de Governo de priorizar a valorização do funcionalismo público. ‘’Mesmo com a crise que a país atravessa, o Governo está concedendo as promoções por antiguidade seguindo a premissa de reconhecimento e valorização dos servidores públicos’’, afirma.

