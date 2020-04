Governo do Estado distribuíra 60 mil cestas básicas para os municípios

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), adquiriu 60 mil cestas básicas que foram distribuídas a partir desta segunda-feira (27), para as famílias em vulnerabilidade social dos 79 municípios do Estado.

Mais de 3 mil unidades foram retiradas apenas hoje, e outras nove cidades já poderão prosseguir com a entrega local. “Cada município já identificou as famílias que receberão as cestas do Governo do Estado. É uma orientação nossa que cada secretaria municipal responsável pela entrega a faça de maneira que cada família seja beneficiada obedecendo a critérios já conhecidos dentro da política de assistência social, observando a realidade de cada uma, prezando também pela organização e transparência do processo”, destacou a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Nesta primeira etapa serão entregues aos municípios 20 mil cestas alimentares. Outras duas etapas de retirada, também de 20 mil cestas cada uma, também estão previstas.Campo Grande também recebe as 1.500 unidades hoje. Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Ribas do Rio Pardo, Rochedo, Sidrolândia, Rio Negro e Terenos retiram nesta segunda-feira 200 cestas alimentares, cada um.

As 60 mil cestas alimentares são compostas com 2 pacotes com 500 g de macarrão, de primeira qualidade; 1 pacote com 400 g de leite em pó integral; 2 pacotes com 5 kg de arroz agulha, longo fino, tipo 1; 1 pacote com 2 kg de açúcar cristal branco; 2 pacotes com 1 kg de feijão comum; 1 unidade com 900 ml de óleo de soja refinado; 1 lata com 125 g de sardinha em conserva em óleo comestível, primeira qualidade, e todas já embaladas em material resistente.

O processo de entrega das cestas nos municípios também conta com o apoio da Defesa Civil.

