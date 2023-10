Estado firma contrato e asfaltará bairros de Dois Irmãos do Buriti

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta segunda-feira (16), o contrato firmado pelo governo do Estado para levar asfalto novo a 12 ruas dos bairros Jardim Continental e Vila Nova em Dois Irmãos do Buriti.

Conforme o projeto, aprovado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), vinculada à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), trechos das ruas Saulastiano Ferreira da Silva, Vicente Anastácio, Malaquias Aguirres, Miguel João de Castro, Thomás Trindade, Cassiano Martins de Souza, Antônio Martins de Souza, Alfredo Galdino de Oliveira, Luís Takel, Cecílio Mascarenhas, João Albuquerque Cavalcante e Irmãos Kato serão asfaltados.

O investimento para as obras é de R$ 5,9 milhões, e deve ser concluída em um prazo de 360 dias consecutivos a partir da data em que for liberado o início dos serviços.

Ainda foram publicadas licitações para novas obras e projetos em diversas regiões de Mato Grosso do Sul.

A é para a elaboração de projeto executivo de engenharia para restauração do pavimento com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança da rodovia MS-295, no trecho de 83,6 quilômetros que vai do entroncamento da rotatória da BR-163 com a MS-141 até o entroncamento da MS-160 com a MS-156.

A segunda licitação trata a inspeção especial, elaboração de projeto executivo e supervisão de obras para recuperação e recondicionamento da estrutura da ponte sobre o Rio Paraguai, na BR-262.

Além disso, existem licitações para uma obra de pavimentação e drenagem na rua Alberto Froes e adjacências, na Vila Bocajá, em Laguna Carapã, e para seleção de empresa que vai fazer a obra de restauração do pavimento com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança da rodovia MS-223, no trecho de 17,80 quilômetros que inicia no final trecho urbano de Costa Rica e segue até o entroncamento da MS-306.

