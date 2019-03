Governo do Estado retoma o atendimento ao público na quarta-feira à tarde

Em Mato Grosso do Sul foi decretado ponto facultativo os dias 4 e 5 de março (segunda e terça-feira de carnaval) e Quarta-feira de Cinzas (6), até às 13h, devendo o expediente ser normalizado a partir deste horário.

A norma é válida para os órgãos e entidades da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo conforme publicação do Diário Oficial do Estado (DOE), edição nº 9.818, de 11 de janeiro de 2019, na qual divulgou e estabeleceu os pontos facultativos e feriados neste ano no estado.

Os dirigentes dos órgãos e das entidades devem garantir o funcionamento dos serviços essenciais como saúde e policiamento, por meio de escalas de serviço ou de plantão. Confira abaixo os órgãos e as entidades que terão horários e datas especiais de funcionamento.

Fáceis

Os Fáceis (Centrais de Atendimento ao Cidadão) não terão expediente nesta segunda e terça-feira (4 e 5). O atendimento volta somente na quarta-feira (6), excepcionalmente, das 12h às 16h. As unidades General Osório, Guaicurus e Aero Rancho voltam ao horário normal de atendimento na quinta-feira (6), das 8h às 16h, e a do shopping Bosque dos Ipês, das 10h às 22h (determinados serviços encerram às 19h).

Agenfas

Também nos dias 4 e 5 de março, as Agências Fazendárias (Agenfas) não funcionarão em nenhum dos municípios onde estão em atividade. O atendimento volta na quarta-feira (6) a partir das 13h.

Detran

As agências do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) também não terão expediente na segunda e terça-feira de carnaval. Na quinta-feira (6) o atendimento volta 100% à normalidade.

