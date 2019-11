Governo do Estado seleciona os novos trainees para a gestão

A partir dessa semana o governo do Mato Grosso do Sul, terá quatro novos jovens profissionais que irão iniciar as atividades pelo Programa Trainee de gestão Pública. A iniciativa favorece a geração de novas ideias e cria um ambiente favorável à inovação no âmbito da administração pública.

“Me formei em Administração Pública com o objetivo de atuar no setor público para produzir impacto social, construir uma trajetória e vi neste projeto uma oportunidade não convencional de entrar neste setor. Percebo neste governo um cuidado com a gestão e uma vontade de melhorar, de obter resultados cada vez mais positivos, por isso acredito que será uma experiência muito produtiva”, destacou o trainee Tiago Rezende, de 25 anos, designado para atuar na Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov).

Os selecionados passaram por um rigoroso processo seletivo de cinco etapas, conduzido pela Vetor Brasil com apoio técnico da Segov, e receberão bolsa por 12 meses, com possibilidade de prorrogação, da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect). Os trainees serão alocados nas secretarias de Educação (SED), de Governo e Gestão Estratégica (Segov), de Fazenda (Sefaz) e na Fundect.

“Os selecionados possuem uma boa formação acadêmica, costumam ter experiência em projetos sociais e desejam contribuir para a melhoria da gestão pública”, explica a coordenadora do programa, Luciene Ferreira Soares.

De acordo com o Secretário de Governo, Eduardo Riedel, a gestão precisa dessa inovação. “Nossa intenção é oferecer condições para que esses jovens trabalhem com liberdade, ousem e pensem fora da caixa. A gestão pública precisa disso”, concluiu.

