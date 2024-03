Governo do MS realiza o primeiro 'AÃ§Ã£o Cidadania Para Elas'

Carla Andréa, com Governo do MS

Em parceria com a FIEMS, TV Morena e outros, o Governo do Mato Grosso do Sul realizou ontem (09), a primeira edição do Ação Cidadania Para Elas, para atender somente as mulheres e seus filhos ainda crianças ou adolescentes.

O evento aconteceu em Campo Grande, no Centro de Convenções Albano Franco, das 9h10 até às 16h, com entrada gratuita. Foram esperadas mais de 3 mil mulheres, e as crianças puderam desfrutar de um espaço kids montado pela Fundação de Desporto e Lazer do MS (Fundesporte).

O evento contou com a mobilização de ônibus e veículos para levar as mulheres até o local. Durante o dia, elas tiveram acesso à serviços gratuitos de cidadania, painéis, rodas de conversa, emissão de documentos, cadastro em programas habitacionais, consultoria sobre abertura de empresas e cursos profissionalizantes. Tudo com foco em ampliar as perspectivas das mulheres.

Ao todo, foram 12 instituições do Governo presentes no evento:

• Secretaria de Estado da Cidadania

• Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública)

• Funtrab

• Defensoria Pública Estadual - Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher

• SEAD - Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos

• DEAM – Delegacia de Atendimento à Mulher

• Ceamca (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, à Crianças e ao Adolescentes em Situação de Violência)

• Casa da Mulher Brasileira - Prefeitura Municipal de Campo Grande/ Subsecretaria de Políticas para Mulher

• AGEHAB - Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul

• Receita Federal

• Correios

• Águas Guariroba

• Procon

• AGEMS (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul)

• Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul

• Polícia Militar – Promuse

• Senai

• IEL

• Sesi Educação/SST

• Detran

• Projeto Social Autis(si)mo

• Escola de Cabeleireiro Flavinho

• Instituto Cruzeiro

• Associação do Bem

• Sebrae

• Centro Estadual de Cidadania LGBTQIA+ e Associação das Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul (ATTMS)

• Sesi Saúde

• Lions Clube

• SES (Secretaria de Estado da Saúde)

• Sesau (Secretaria Municipal da Saúde de Campo Grande)

• Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores MS)

• Comando Militar do Oeste (Hospital Militar de Área de Campo Grande)

• Conselho Regional de Farmácia de MS

• Associação de Doulas de MS

• Fundesporte

• Organização de Mulheres Empreendedoras.

