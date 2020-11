Governo entrega 420 novos equipamentos para combate à dengue

Nesta quarta-feira (25), o governo de Mato Grosso do Sul realizou uma live para entrega simbólica de 420 novos equipamentos para combate à dengue, que serão distribuídos aos 79 munícipios do Estado.

O governador Reinaldo Azambuja estava presente e enfatizou a importância deste dia, em que estão sendo dobrados os números de equipamentos para combater à dengue, chikungunya e o zika vírus. Porém, ressaltou que todos precisam estar sintonizados contra esse vetor. “A maioria, 80%, do criadouro é dentro das residências, se tivermos essa efetividade, juntamente com a pulverização, teremos um grande resultado”.

Azambuja declarou que MS é o 2º estado com maior incidência de dengue, e que a colaboração da sociedade é extremamente positiva no momento para diminuir a multiplicação do mosquito Aedes aegypti. “Missão de todos nós”, afirmou.

Geraldo Resende, secretário do Estado de Saúde, assumiu que o crescimento exponencial de casos e mortes pela dengue, fez com o governo tomasse uma atitude urgente e pontua que o trabalho em conjunto do Estado e Município, fará ter uma menor incidência do quadro.

“Queremos diminuir e evitar a dengue, chikungunya e o zika vírus e fazer Mato Grosso do Sul referência ao combate”, expôs.

Serão 200 máquinas intercostais, 200 máquinas de pressão e 20 máquinas de borrifação (fumacê), distribuídas para todos os munícipios conforme demanda das cidades em relação à incidência de casos de dengue.

