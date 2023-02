Governo envia nova comitiva para prestar socorro à indígenas Yanomami

Uma nova comitiva com representantes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) deve chegar à região do território Yanomami nesta segunda-feira (6) para dar continuidade ao trabalho realizado pela comitiva anterior de coletar informações e diagnósticos sobre a crise humanitária que atinge os indígenas.

Estão agendadas para segunda visitas à Casa de Saúde Indígena (Casai), ao hospital da Criança e do Sistema Único de Saúde (SUS), além do Hospital Geral de Roraima (HGR), e na terça-feira (7) estão agendadas visitas a aldeias que integram o território Yanomami, em Surucucu.

Desde o dia 27 de janeiro o MDHC instituiu o Gabinete de Enfrentamento à Crise Humanitária em território Yanomami, que faz parte de mais uma das iniciativas emergenciais para o enfrentamento às violações de direitos reveladas na região de Boa Vista, em Roraima.

