Governo estadual renova parceria com BB para gestão da folha de pagamento

Na última quarta-feira (20), o governador Eduardo Riedel (PSDB), formalizou a renovação do contrato com o Banco do Brasil por mais cinco anos. A parceria estabelece que a instituição financeira continuará sendo responsável pelo recebimento dos salários dos servidores estaduais. O extrato do contrato foi publicado nesta quinta-feira (21), em edição extraordinária do Diário Oficial.

O contrato, identificado como 0037/2023/SAD/EGEFIN/SEFAZ, tem como objetivo a centralização, pelo Estado, de 100% dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo governo estadual, junto ao banco. Com vigência de 60 meses a partir de 20 de dezembro de 2023, o documento foi assinado por Flávio César Mendes de Oliveira, representando a Secretaria de Estado de Fazenda, Ana Carolina Araújo Nardes, Secretária de Estado de Administração, e Sebastião Vanderlan Borges Soares.

Como parte do acordo, o Banco do Brasil realizará um aporte financeiro de R$ 224 milhões. Destes, 55% serão pagos à vista, totalizando R$ 123,2 milhões, enquanto o restante será quitado por meio de parcelas.

O governador Riedel expressou sua satisfação em manter a parceria, destacando-a como sólida e bem-sucedida. Ele afirmou: "Fico satisfeito em continuar este trabalho e seguiremos firmes no objetivo de atender da melhor maneira os servidores públicos. Trata-se de uma instituição que tem acompanhado o desenvolvimento do Estado."

Os interessados em conferir detalhes podem acessar o extrato completo do contrato no Diário Oficial, a partir da página 2, disponível [aqui]

