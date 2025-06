Governo estuda saída de brasileiros de Israel por terra em direção à Jordânia

Com o espaço aéreo de Israel fechado em defesa aos ataques de retaliação do Irã e o aeroporto Ben Gurion inoperante para pousos e decolagens, o Itamaraty estuda formas de repatriar os brasileiros que estão no país, entre prefeitos, secretários estaduais e um grupo de 56 fiéis que participava de uma caravana religiosa.

Os servidores do governo de Mato Grosso do Sul, o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ricardo José Senna; a secretária-adjunta de Saúde, Christine Maymone; e o coordenador de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde, Marcos Espíndola de Freitas, seguem em segurança, em um Hotel em Tel Aviv.

Atualmente, estuda-se a liberação do espaço aéreo israelense ou saída por terra em direção à Jordânia (de onde grupo pegaria voo em direção ao Brasil). A decisão depende de vários fatores, o principal, a total segurança da delegação. Expectativa que, em breve, haja uma solução e retorno de todos.

Conforme o presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), senador Nelsinho Trad, a reabertura será comunicada com pelo menos 6 horas de antecedência, conforme critérios das autoridades israelenses.

