Governo federal destina R$ 4,7 milhões para requalificação cicloviária em Campo Grande

Nesta quarta-feira (03), o Diário Oficial da União divulgou um extrato de contrato de repasse destinado à requalificação da malha cicloviária em Campo Grande.

A iniciativa resulta de uma parceria entre o Ministério das Cidades e a prefeitura da capital sul-mato-grossense, integrando o Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano.

O valor total destinado é de R$ 4.800.000,00. Deste montante, R$ 4.785.919,00 serão provenientes dos recursos da União, enquanto a contrapartida municipal será de R$ 14.081,00.

O contrato estabelece que a vigência até 27 de dezembro de 2027. Os representantes envolvidos na formalização são Carlos Fábio Gomes Damasceno, representante da Caixa Econômica Federal, e Adriane Barbosa Nogueira Lopes, prefeita da capital.

