Governo federal destina R$ 486 mil para revitalização do museu em Campo Grande

Nesta segunda-feira (08), o Diário Oficial da União publicou um extrato de contrato de repasse do Ministério da Fazenda à Secretaria do Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), órgão do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Conforme o documento oficial, a Setescc está designada a receber um montante total de R$ 486.104,00, sendo R$ 481.104,00 provenientes de recursos federais, alocados na conta da União, e R$ 5.000,00 como contrapartida.

Os recursos têm como destino a modernização e revitalização do auditório do MARCO - Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul. O museu encontra-se no Parque das Nações Indígenas, uma extensa área verde da cidade dedicada a atividades de lazer.

