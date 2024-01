Governo federal destina R$ 6 milhões para infraestrutura em Mato Grosso do Sul

No Diário Oficial da União desta sexta-feira (05), foi oficializado um aporte financeiro do Governo Federal para o Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de um contrato de repasse no âmbito do Programa Mobilidade Urbana.

O valor total do repasse é de expressivos R$ 6.318.773,00 (seis milhões e trezentos e dezoito mil e setecentos e setenta e três reais), dos quais R$ 5.743.773,00 serão provenientes da União, enquanto R$ 575.000,00 representam a contrapartida estadual.

Os recursos destinam-se à execução de obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversos municípios do Estado. A parceria foi estabelecida com o Ministério das Cidades.

