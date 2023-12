Governo Federal doa área para construção do Centro de Atendimento à Infância em Campo Grande

Nesta quarta-feira (20), o Governo Federal formalizou, por meio de publicação no Diário Oficial da União (DOU), a doação de um terreno destinado à construção do Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente em Campo Grande.

O terreno, com uma área total de 5.952,00m², está localizado nas seguintes vias: Rua Brasília - Lote 01 a 05, Rua Caiabis - Lote 07 a 10, Rua Teresina - Lote 15 a 18, todos da Quadra 03, no Bairro Jardim Imá.

O Centro, conforme indicado na publicação, estará vinculado à Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública do Município de Campo Grande/MS.

A iniciativa foi oficializada pela Portaria SPU/MGI Nº 8.344, assinada por Carolina Gabas Stuchi, Secretária Adjunta de Gestão do Patrimônio da União, datada de 13 de dezembro de 2023. Conforme estabelecido na portaria, a medida entra em vigor na data de sua publicação.

