Governo Federal otimiza repasse de recursos públicos

Usuários cadastrados no processo de transferências de recursos públicos do Governo Federal para os estados e municípios poderão acessar a partir dessa quinta-feira (7) na plataforma online da Rede + Brasil, o Simplifica + Brasil, módulo Fundo a Fundo de repasses para a saúde e outras inovações nas transferências da União.

O Ministério da Economia divulgou o programa no fim de semana por meio da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital.

O coordenador da Rede + Brasil em Mato Grosso do Sul, Luiz Carlos Morente, ressaltou a importância desta nova plataforma. “É importante destacar o processo de remodelação da ferramenta como essencial para otimização dos serviços e integração dos usuários com as novas tecnologias de gestão. Estamos avançando e esses mecanismos facilitam nosso trabalho”.

Segundo o coordenador, Luiz Carlos, as transferências Fundo a Fundo continuam vinculadas ao Ministério da Saúde, mas a gestão do processo passa a ser incorporado à pasta da economia por meio da Plataforma + Brasil, como parte do processo de inovação promovido do Governo Federal.

Com a mudança, será possível gerenciar - na mesma ferramenta - todos os módulos de repasses voluntários do Governo Federal, e garantir mais transparência, eficácia, além do controle dos indicadores para os técnicos envolvidos no processo.

De acordo com a assessoria, além do Fundo a Fundo, neste primeiro momento serão incorporadas à ferramenta o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD, Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP e Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN.

