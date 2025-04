Governo irá asfaltar rodovias em Três Lagoas e Ponta Porã

A Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística), por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), publicou três editais de novas licitações que somam mais de R$ 417,3 milhões em investimentos nas cidades de Ponta Porã e Três Lagoas.

As obras incluem a implantação e pavimentação asfáltica de trechos estratégicos das rodovias MS-320 e MS-380, beneficiando diretamente os municípios de Três Lagoas e Ponta Porã.

A maior obra prevista é a pavimentação da MS-320, em Três Lagoas, com um investimento estimado de R$ 276,1 milhões. O projeto contempla a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia, além da execução da pavimentação asfáltica e obras de arte especial em um trecho de 62,9 km, ligando a MS-377 a BR-158.

A sessão de abertura da licitação está marcada para o dia 10 de julho, às 8h30.

Para Ponta Porã, duas licitações foram abertas para a pavimentação da MS-380, somando juntas mais de R$ 141 milhões. A obra será dividida em dois lotes (1 e 2), que compreendem o trecho entre a Rua Paraná (final do trecho urbano da cidade) até a BR-463, com cerca de 36,40 km de extensão.

Neste pacote ainda está inserida uma ligação importante para a cidade, o trecho que liga a MS-380 a MS-164 também está inserido neste pacote de investimentos. Ambas licitações serão abertas no dia 23 de abril, sendo uma das 8h30 (lote 1) e as 10h (lote 2).

A MS-380, que liga Ponta Porã a Laguna Carapã no trecho entre a BR-463 e o município de Ponta Porã, é uma rota estratégica que conecta importantes regiões de produção agropecuária a um dos principais corredores logísticos da região.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, destacou a importância desses investimentos para o desenvolvimento do Estado.

“A ampliação e qualificação da malha rodoviária são fundamentais para a logística, o escoamento da produção e a segurança de quem trafega por Mato Grosso do Sul. Essas obras vão garantir mais mobilidade, competitividade e desenvolvimento para as regiões atendidas”, afirmou.

Os editais foram publicados em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), no dia 28 de março de 2025 e estão disponíveis para consulta nos sites da Agesul (www.agesul.ms.gov.br) e do Governo Federal (www.gov.br/pncp/pt-br).

