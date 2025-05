Governo irá recapear diversas ruas de Paranaíba em 1 ano

Prevendo 360 dias consecutivos de trabalho, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) firmou contrato para a terceira etapa de obras de recapeamento em Paranaíba.

O investimento total é estimado em R$ 10,5 milhões, conforme publicação no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (5). A intervenção prevê a restauração funcional do pavimento em diversas ruas do município nos bairros Vila Santo Antônio, Jardim Daniel, Vila Salomé, Jardim Redentora, Jardim Planalto, Jardim América, Jardim Brasília, Jardim Santa Lúcia, Vila Militar, Centro São José, Jardim Daniel IV e Santa Mônica.

“Este projeto vai além da simples recuperação asfáltica. Estamos a promover mais segurança viária, melhor mobilidade e valorização urbana”, afirmou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho.

A vigência do contrato será de até 120 dias após o encerramento da execução, contemplando a fase final de prestação de contas e ajustes administrativos.

A empresa vencedora deverá seguir cronograma físico-financeiro pactuado sob pena de sanções por eventuais descumprimentos.

Quarta etapa – Além do contrato publicado na edição do DOE, a Agesul já havia oficializado no fim do mês de abril a contratação da quarta etapa de recapeamento em Paranaíba. Com valor estimado em R$ 8.745.971,81, a obra inclui serviços em ruas dos bairros Vila Santo Antônio, Industrial de Lourdes, Daniel II, Vila Militar, Santa Elisa, Eldorado, Universitário, Santa Mônica e Ipê Branco, reforçando o pacote de investimentos em infraestrutura urbana no município.

