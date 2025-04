Governo irá reformar sete postos fiscais em Mato Grosso do Sul

Para fortalecer o controle de mercadorias nas fronteiras, o governo de Mato Grosso do Sul irá reformar e ampliar sete postos de fiscais. As obras contemplam os postos fiscais de Alencastro e Selvíria; Ilha Grande e Foz do Amambaí; Ofaié, XV de Novembro e João André; além da base móvel Lampião Aceso.

A ação foi homologada através de quatro licitações e fazem parte de um pacote de investimentos que visa modernizar a infraestrutura de fiscalização estadual. O prazo para a conclusão das obras é de oito meses. Para o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, os investimentos representam mais do que a melhoria física das estruturas.

“Estamos fortalecendo a capacidade operacional do Estado em pontos estratégicos de entrada e saída de mercadorias. É uma ação que tem impacto direto na arrecadação e na competitividade de Mato Grosso do Sul”, destacou o secretário.

Conforme o secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Flávio César Mendes de Oliveira, as melhorias abrangem a modernização nas instalações e equipamentos de tecnologia, que visam atender os novos padrões de fiscalização e controle, que vêm sendo desenvolvidos e implementados pela secretaria.

"Além da melhoria na estrutura física, está prevista a instalação de novos equipamentos de monitoramento por câmeras, com integração aos sistemas informatizados de inteligência fiscal. Isso potencializará a qualidade na fiscalização, com abordagens mais seletivas e assertivas, coibindo de maneira mais efetiva as irregularidades fiscais e tentativas de evasão tributária", destaca o secretário.

Nestas unidades é feita a fiscalização e controle de mercadorias em trânsito, para verificação da regularidade quanto ao cumprimento das regras formais e materiais de tributação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

