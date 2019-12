Governo lança campanha “MS Unido, Paz nas Famílias”

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segoc) e Secretaria Especial da Cidadania (Secid), lançou a campanha “MS UNIDO, PAZ NAS FAMÍLIAS”, de lideranças religiosas unidas pelo fim da violência doméstica contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas e pessoas com deficiência.

Conforme recente pesquisa divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 1.206 feminicídios no Brasil em 2018, sendo que em 88,8% dos casos o autor foi companheiro ou ex-companheiro; a cada 2 minutos, registrou-se um boletim de ocorrência por violência doméstica; lesão corporal dolosa foram 263.067 ocorrências; dos registros de violência sexual, 82% das vítimas eram mulheres e mais da metade tinham menos de 13 anos.

“Não podemos nos omitir diante dessas injustiças. O papel social da Igreja e das Religiões, bem como do Governo do Estado, é contribuir para o bem estar da sociedade, para o saudável desenvolvimento social do ser humano e para a redução dos conflitos. Todos temos o direito de viver uma vida livre de violências, em paz, com respeito e dignidade”, ressalta a secretária Especial de Cidadania, Luciana Azambuja.

A campanha terá como objetivo sensibilizar lideranças religiosas para que abordem o enfrentamento à violência doméstica nas falas com seus fiéis, falando sobre legislação pertinente, tipos de crimes, políticas de prevenção e combate, canais de denúncia, locais de acolhimento, etc.

Todo o material produzido será disponibilizado no site, inclusive uma cartilha com texto-base contextualizando os tipos de violência e providências em caso de violação de direitos, que servirá para todas as religiões.

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e lideranças religiosas, unidos pelo fim da violência doméstica que agride e machuca não só quem é vítima, mas toda a família.

