Programa Proleite será lançado nesta semana para elevar a produção leiteira em MS

O lançamento do Proleite-MS (Plano de Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite de MS) acontece às 13h desta quinta-feira (10) no estande do Governo do Estado no Parque Laucídio Coelho, onde acontece a 85ª Expogrande.

O programa prevê a distribuição de 2 mil IATFs, que são doses de sêmen selecionado para gerar fêmeas; além de 1.200 embriões do sexo feminino, 276 bezerras; 106 novilhas já prenhes e 45 touros reprodutores. Devem ser atendidas cerca de 600 propriedades nessa fase. O objetivo final a ser atingido em 6 anos é elevar a produção leiteira em 4 milhões de litros de leite ao ano no Estado, com ganho de qualidade do rebanho e do produto final.

O Proleite beneficia diretamente, nessa primeira fase, 22 municípios localizados na bacia hidrográfica do Rio Paraná. São eles: Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bandeirantes, Bataguassu, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Selvíria, Dourados, Glória de Dourados, Iguatemi, Inocência, Itaquirai, Ivinhema, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia e Terenos.

A primeira fase do Proleite foi para aquisição dos produtos para o melhoramento do rebanho leiteiro, aumento da qualidade e da produção de leite em Mato Grosso do Sul, consequentemente oferecendo à população um produto de melhor qualidade e com preço mais acessível.

O Proleite é desenvolvido pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), através da Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável.

