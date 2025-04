Governo lança licitação para pavimentar 7,6 km do Anel Viário de Bonito

Para melhorar o fluxo de trânsito na cidade turística de Bonito, o governo de Mato Grosso do Sul lançou na quarta-feira (2) a homologação da licitação para implantação e pavimentação do Anel Viário de Bonito, no Ramo Sul.

A obra, que terá um investimento de R$ 51,2 milhões, irá facilitar o acesso entre as rodovias MS-382 e MS-178, que liga Bonito a Bodoquena e ao aeroporto municipal. O projeto contempla 7,6 km de pavimentação.

A iniciativa visa desafogar o trânsito urbano, reduzindo o fluxo de veículos pesados dentro da cidade e proporcionando mais agilidade no deslocamento entre os destinos turísticos.

Para o secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, a obra é estratégica para fortalecer o turismo e a economia local.

“A pavimentação do Anel Viário de Bonito é uma obra estruturante que trará mais fluidez ao trânsito, beneficiando tanto os turistas quanto os produtores da região”, disse.

A licitação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de quarta-feira (2). O edital e seus anexos podem ser consultados nos sites da Agesul (www.agesul.ms.gov.br) e do Governo Federal (www.gov.br/pncp/pt-br). A licitação será aberta no dia 24 de abril às 8h30.

