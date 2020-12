MS paga décimo terceiro hoje, "mais cedo" da história do Estado

O governo do Estado de Mato Grosso do Sul, paga nesta terça-feira (1º), o décimo terceiro salário dos servidores públicos estaduais. “O servidor escolheu essa data e agora terá previsibilidade com as contas de fim de ano”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

O governador anunciou no começo de novembro, as datas para o pagamento do 13° salário, Reinaldo explicou que foi feito uma enquete aos servidores para que eles escolhessem em qual dia receberiam o pagamento da folha.

Conforme explicou o governador, 10.171 servidores participaram da enquete, onde 4.521 mil votaram pelo dia 1° de dezembro e outros 5.650 votos foram para outros dias alternados.

Portanto ficou definido que o pagamento do 13° salário dos 77,4 mil servidores ativos e inativos, como aposentados e pensionistas, que soma R$ 473 milhões seria depositado nesta terça-feira, sendo o pagamento efetuado na data mais antecipada, na história do Estado.

Já o salário de dezembro será depositado dia 4 de janeiro de 2021, somando R$ 524 milhões pagos aos servidores.

“Injetados na economia sul-mato-grossense, esses valores irão impulsionar os setores do comércio e de prestação de serviços do Estado, além de reafirmar a política de valorização do servidor, em reconhecimento por toda dedicação à gestão”, destacou a secretária de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Ana Nardes.

