Governo passa mais R$ R$ 9 milhões para a prefeitura da Capital

Nesta terça-feira (14), o governo de Mato Grosso do Sul liberou R$ 9 milhões para a prefeitura de Campo Grande, através da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul). O valor será utilizado em ações de infraestrutura urbana, como pavimentação, recapeamento e drenagem, e também na obra de revitalização da área pública da antiga rodoviária da cidade.

Conforme a Gerência de Finanças e Contabilidade da Agesul, o dinheiro deve ser creditado na conta da prefeitura na próxima quinta-feira (16), após compensação bancária. O valor faz parte do pagamento da segunda parcela de sete convênios firmados entre o Estado e o município nos meses de setembro e outubro deste ano.

“Quitando mais uma parcela dos convênios, o governador Eduardo Riedel acelera a execução dessas obras que são importantes para toda a população de Campo Grande. Asfalto com drenagem representa qualidade de vida para as pessoas”, destacou o secretário Helio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Os recursos estaduais estão financiando obras nos jardins Nashiville, Noroeste e Centenário. Também são contemplados os bairros Portal Caiobá e North Park, além da Avenida Duque de Caxias, no trecho que vai do Indubrasil ao aeroporto. A obra de revitalização da área pública da antiga rodoviária também é atendida pelos convênios.

Ao todo, as obras previstas nos sete convênios somam R$ 162,5 milhões – recursos federais, estaduais e municipais. As contrapartidas do governo estadual chegam a R$ 53,6 milhões.

