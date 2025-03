Governo passarÃ¡ a notificar usuÃ¡rios de celulares roubados

O governo federal, como parte de uma nova atualização do programa Celular Seguro, vai enviar notificações para usuários que tenham celulares roubados, com o objetivo de recuperar os aparelhos e coibir novos crimes.

A iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), permite bloquear o aparelho em caso de roubo ou furto, e agora começará a notificar os usuários dos aparelhos para que eles possam fazer a devolução às autoridades.

Na semana passada, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, encaminhou ao Palácio do Planalto o texto de um projeto de lei que prevê o aumento em até 50% da pena para o crime de receptação de celulares, dispositivos eletrônicos, cabos e fios e outros itens.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também