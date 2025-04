Governo pede doações para a campanha "Seu Abraço Aquece!"

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração, lança neste domingo (6), durante a 3ª Corrida da AMA, a campanha “Seu Abraço Aquece – Doe calor e faça o bem”, para arrecadação de roupas, agasalhos e cobertores que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Durante a 3ª Corrida da AMA, que acontece no estacionamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), cada secretaria e entidade parceira conta com um Multiplicador de Abraços, que é um servidor ou servidora que é responsável por organizar as doações e incentivar os colegas a doarem.

Além de roupas, agasalhos e cobertores, a campanha também estará aceitando a doação de uvas, cachecóis, camisas, meias, sapatos e outros itens de inverno, desde que estes sejam novos ou em bom estado de conservação.

A população pode estar realizando as doações até 20 de maio. As entidades interessadas em receberem as doações podem se inscrever de 9 de abril a 9 de maio, por meio do portal da campanha.

