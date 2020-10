Governo Presente revitaliza principal avenida de Caarapó

A revitalização da Avenida Dom Pedro II, em Caarapó, iniciada em maio deste ano segue em ritmo acelerado. A obra está 43,49% concluída, de acordo com medição de setembro da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul ), que fiscaliza a execução do serviço.

A reconstrução da avenida foi viabilizada pelo Governo do Estado dentro do programa Governo Presente, que mapeou demandas dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e destinou R$ 4,2 bilhões para investimentos em saúde, infraestrutura e segurança pública, entre outras áreas.

Na época em que o programa definia as prioridades de cada cidade, em reunião com o governador Reinaldo Azambuja, o prefeito André Nezzi e os vereadores de Caarapó apresentaram o pedido de revitalização da Dom Pedro II. Segundo eles, a demanda partiu da própria população, que pedia a reforma da via.

Com R$ 6,5 milhões do Fundersul, a revitalização da avenida contempla a remoção do asfalto antigo, a reconstrução da base e a restauração funcional do pavimento. Serão 21 quadras duplas recuperadas, o que dá cerca de 3,5 quilômetros de extensão.

O governador Reinaldo Azambuja explicou que os investimentos são frutos de um trabalho que envolveu medidas duras e até impopulares. “Optamos por fazer um governo responsável, diminuímos o tamanho da máquina pública, reduzindo os gastos com o próprio governo para investir no bem estar da população, fizemos as reformas e enfrentamos crises sem deixar de honrar nossos compromissos. Isso nos permitiu manter os investimentos nas obras prioritárias e lançar o Governo Presente, que até o fim de 2022 vai injetar mais R$ 4,2 bilhões nos municípios”, disse.

Hospital

Outra melhoria feita pelo poder público na cidade é a obra de reforma e ampliação do Hospital São Mateus, que é mantido pela Associação Beneficente de Caarapó. União de esforços resultou na aplicação de R$ 2,7 milhões na unidade de saúde.

Mais investimentos

O Governo do Estado investiu R$ 139 milhões em Caarapó desde que Reinaldo Azambuja assumiu o comando do Executivo. Os recursos foram destinados para obras de infraestrutura, saúde e saneamento básico. Entre as obras de destaque na cidade estão a pavimentação e drenagem da Rua Doutor Coutinho, entre as ruas Projetada e Maranhão, finalizadas em fevereiro de 2020.

Só na área da saúde, os repasses somam R$ 13,6 milhões. O recurso é fundamental para o atendimento nas unidades municipais. Em outro setor, o da habitação, foram aplicados mais de R$ 682 mil na construção de moradias.

