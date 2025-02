Governo proíbe a venda de duas marcas de azeite; saiba quais

O Ministério da Agricultura e Pecuária proibiu, nesta sexta-feira (21), a comercialização de duas marcas de azeite de oliva, que foram consideradas impróprias para consumo após análises laboratoriais do órgão.

A decisão ocorre devido fraude no produto detectada durante as análises. Foi detectada a presença de outros óleos vegetais na composição dos produtos, em desacordo com os requisitos da Instrução Normativa nº 01/2012.

Forma desclassificadas as marcas Marcas Doma e Azapa. A pasta determinou o recolhimento de 30.990 litros do produto produzido nos meses de novembro e dezembro de 2024.

Também foi reforçado pela marca que consumidores que compraram alguma das marcas devem buscar substituição, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

