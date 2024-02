Governo promove a 11ª edição do Drive Thru da Reciclagem nos Altos da Afonso Pena

O governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems) e do Instituto de Meio Ambiente de MS (Imasul), em parceria com a startup Du Bem Sustentável, promove dos dias 14 a 16 de março, a 11ª edição do Drive Thru da Reciclagem.

A edição deste ano teve dada alinhada nesta sexta-feira (9), em reunião da diretoria-executiva da AGEMS com a idealizadora do projeto e proprietária da Du Bem Sustentável, Ana Franzolozo, que também é embaixadora do Lixo Zero Brasil no Estado.

Desde a primeira edição da campanha, já foram coletados ais de 45 toneladas de materiais recicláveis e mais de 1,6 bilhões de litros de água preservados, com mais de 15 mil pessoas participando das edições passadas.

O objetivo do Drive Thru é conscientizar a população sul-mato-grossense sobre a importância da preservação da água, descarte correto de resíduos e da adoção de práticas sustentáveis. Neste ano, também estarão sendo recolhidos papel, papelão, plástico, garrafa pet, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de aço, ferro, eletrônico, tecido, banner e lona, medicamento vencido, lâmpada, pilha, bateria, dentre outros.

“Com DNA sustentável, trabalhando o conceito de descarte correto em todos os municípios, temos visto o interesse cada vez maior da sociedade, com relação ao descarte correto. Mas é extremamente importante, que nós, enquanto agentes públicos, tenhamos campanhas, ações e projetos que informem a sociedade a importância de práticas sustentáveis, trazendo saúde e bem-estar ao cidadão”, afirmou Carlos Alberto de Assis, diretor-presidente da Agems.

Além de pontos de coleta, a edição deste ano contará também com uma série de atividades educativas e culturais, atrações musicais, ambiente da leitura, praça de alimentação e oferta de mudas de árvores frutíferas e brindes para quem realizar o descarte.

Além disso, a campanha também estará recebendo doações de peças de roupas, calçados, alimentos não-perecíveis, material de construção e qualquer objeto que esteja em boas condições. As doações serão repassadas para famílias em situação de vulnerabilidade.

O 11º Drive-Thru da Reciclagem acontece nos dias 14, 15 e 16 de março no estacionamento do Bioparque Pantanal, nos altos da Avenida Afonso Pena, das 9h às 18h. Para mais informações, a população pode estar ligando no telefone (67) 9 9908-6937 ou no (67) 9 9247-3187.

